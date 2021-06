Antigo lagar de azeite transforma-se em residência para 81 estudantes em Elvas

Um antigo lagar de azeite situado no centro histórico de Elvas (Portalegre) vai ser transformado, a partir desta segunda-feira, numa residência para acolher 81 estudantes, num investimento de quatro milhões de euros, revelou a Câmara.

A assinatura do auto de consignação da empreitada de adaptação do antigo Lagar dos Lopes a residência de estudantes decorreu esta segunda-feira, em Elvas, e a obra tem um prazo de execução de 24 meses.

"É um investimento de quatro milhões de euros, financiado em 50% por fundos comunitários", disse o presidente do município, Nuno Mocinha, em declarações à agência Lusa.

Segundo o autarca, "a obra já era para ter começado", no final do ano passado ou início deste, "mas o atraso deveu-se à espera do visto do Tribunal de Contas".

Este investimento vai trazer "mais capacidade" para "atrair" alunos para a Escola Superior Agrária de Elvas, instituição de ensino situada na cidade raiana e pertencente ao Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), frisou o autarca.

"É o contributo que a Câmara Municipal de Elvas pode dar ao ensino superior, à juventude e à atração de pessoas ao nosso território. Alguns destes alunos, quando vêm, já não saem, acabam por tirar cá o curso, ficar cá a trabalhar e acabam por constituir família. Há vários exemplos nesse sentido", acrescentou.

O município, que adquiriu o imóvel do lagar por cerca de 200 mil euros, vai construir uma residência constituída por quartos individuais e duplos e por estúdios, com um total de 81 camas.

Salas de estudo e de convívio, refeitório e cozinha, lavandaria e logradouros são outras das valências da residência.