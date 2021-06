Comissões de Proteção de Crianças e Jovens receberam mais de 40 mil denúncias em 2020

Num ano marcado pela pandemia, as situações de perigo denunciadas às comissões de proteção envolveram na grande maioria crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos de idade, com a faixa etária dos 11 aos 14 a ser aquela em que os valores foram mais elevados.

No total, em 2020, houve 41.337 queixas, um número superior a 2018, mas mais baixo do que em 2019. Ainda assim, de acordo com relatório anual de atividades das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, de todas estas denúncias mais de 13 mil envolvem violência doméstica.

No relatório revelado esta quarta-feira fica também a saber-se que voltaram a ser as forças de segurança a efetuar o número mais elevado de participações: 14.797.

Ao longo do ano passado as comissões de proteção acompanharam cerca de 66 mil crianças e jovens e aplicaram 500 medidas cautelares.