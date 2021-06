Sindicatos da PSP e GNR desiludidos com valor do subsídio de risco proposto pelo Governo

Os sindicatos da PSP e da GNR estão desiludidos com o valor do subsídio de risco proposto pelo Governo. Consideram a proposta inaceitável e prometem avançar para protestos de rua.

A luta é já antiga: um subsídio de risco para os profissionais da polícia e da GNR. Este ano, a esperança foi reforçada com a promessa feita no Orçamento do Estado.

As associações que representam policias e guardas reuniram-se com o Governo e não gostaram do que ouviram. Dizem que o executivo não apresentou um valor individual para o subsídio de risco e que quer transformar um complemento já existente no salário num subsídio.

Os valores variam entre os 48 e os 68 euros. As forças de segurança pedem bem mais. Caso não aconteça prometem sair à rua.

Está marcada uma nova reunião com os sindicatos da PSP e associações da GNR para o próximo dia 21 de julho, altura em que estas estruturas podem apresentar uma contraproposta.