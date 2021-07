Bombeiros instalam-se nas aldeias de Vila Real para aumentar vigilância

Os bombeiros da Cruz Branca, em Vila Real, instalaram-se em três aldeias estratégicas do concelho. O objetivo é aumentar a vigilância e dar mais apoio às populações. O trabalho de proximidade tem ajudado a reduzir o número de fogos.

Uma das aldeias que recebe a equipa de bombeiros é Mondrões. Na antiga escola primária foi improvisada uma camarata para receber cinco operacionais em permanência.

Um trabalho de alerta importante logo desde o primeiro dia: os bombeiros viram fumo a sair de um quintal. A situação acabou por não ser nada de grave, mas mostra a importância da proximidade e prontidão dos bombeiros.

As três aldeias escolhidas permitem uma visão global do concelho. As equipas dos bombeiros da Cruz Branca que agora estão no terreno acabam por cumprir o território de dez freguesias.

O efetivo é de 30 elementos, o que permite trocas depois dos turnos de 24 horas. A vigilância vai manter-se até dia 30 de setembro.