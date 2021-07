Homem octogenário encontrado morto em casa. PJ recolhe indícios de assalto violento

Um homem com cerca de 80 anos foi encontrado sem vida e com marcas de violência este domingo dentro da habitação em Faro. As autoridades suspeitam que terá sido assassinado na sequência de um assalto.

O alerta foi dado por um familiar que, pela manhã, viu também a casa revirada, gavetas arrancadas e colchões voltados. Ainda de madrugada, o ladrar dos cães e a luz acesa tinham deixado a vizinhança preocupada. O homem, que vivia sozinho, já tinha sofrido vários assaltos e roubos de alfaias agrícolas e de alfarrobas. Pistas que os inspetores agora seguem.

O caso, com contornos de assalto violento, assusta a vizinhança, que recorda a sucessão de roubos a que a vítima tinha sido sujeita.