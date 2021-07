O Ministério da Educação divulgou hoje o calendário escolar para o próximo ano letivo. O despacho dos Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado da Educação já seguiu para publicação em Diário da República.

O ano letivo 2021/2022 terá de começar entre 14 e 17 de setembro para o ensino pré-escolar, básico e secundário e termina em junho, com diferentes datas para os diferentes anos:

anos com exames finais (9.º, 11.º e 12.º) terminam a 7 de junho

os restantes terminam a 15 de junho

O pré-escolar e o primeiro ciclo (até ao 4.º ano) terminam as aulas a 30 de junho.

A primeira pausa letiva, que assinala o fim do 1.º período, acontece entre 17 de dezembro e 3 de janeiro para as férias do Natal.

No que respeita a exames e provas de aferição, os calendários são:

Ano letivo 2020/21 termina hoje

O 3.º período letivo termina hoje para os mais de 500 mil alunos do 1.º ao 6.º ano.

Os colegas mais velhos do 9.º, 11.º e 12.º anos já tinham terminado a 18 de junho e os dos 7.º , 8.º e 10.º anos terminaram a 23 de junho.

