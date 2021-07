Diretora de Externato no Porto suspensa por inflação de notas

A diretora pedagógica do Externato Ribadouro, no Porto, foi suspensa por um ano devido a suspeitas de irregularidades nas avaliações.

Há dois anos, a Inspeção Geral de Educação e Ciência abriu um processo de averiguação, depois de ter sido noticiado que turmas inteiras apresentavam 19 e 20 valores a disciplinas não sujeitas a exame nacional. Reavivou a suspeita de inflação de notas no Externato Ribadouro, um dos maiores do Porto, com mais de 1.400 alunos no ensino secundário.

De acordo com o Jornal Expresso, a Inspeção encontrou, entre 2017 e 2019, infrações reiteradas de falta de rigor na avaliação e de negligência da diretora pedagógica.

Segundo o Ministério da Educação, das irregularidades identificadas em dois anos letivos, constam notas finais diferentes das que tinham sido aprovadas pelos conselhos de turma, incumprimento sistemático de procedimentos obrigatórios na avaliação de Educação Física dispensa temporária dessa disciplina sem qualquer justificação e aulas contabilizadas que não foram nem sumariadas nem assinadas.

O Externato continua aberto, mas sob vigilância.

A Inspeção Geral de Educação e Ciência determinou o encerramento do estabelecimento por um ano, sanção que fica suspensa nos próximos dois anos e que poderá ser aplicada se forem identificadas irregularidades.

O Externato recusou prestar declarações.