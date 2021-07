Catorze dinossauros da Lourinhã foram de férias para Albufeira e por lá deverão ficar até 22 de agosto.

São exemplares à escala natural, vieram do dinoparque da Lourinhã e durante as próximas semana vão povoar o Parque do Ribeiro, à entrada de Albufeira.

A iniciativa é da Câmara de Albufeira, que no segundo verão de pandemia teve de ajustar a animação turística. Num parque transformado em vale de dinossauros a exposição pode ser vista em segurança. Abre sexta-feira e a entrada é gratuita.