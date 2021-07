Mais de 120 operacionais e 3 meios aéreos combatem fogo em Loures

Mais de 120 operacionais estão esta quinta-feira a combater um incêndio numa zona de mato e de eucaliptos na freguesia de Fanhões, em Loures, distrito de Lisboa, apoiados por 37 veículos e três meios aéreos, disse fonte da proteção civil.

O fogo, na localidade de Casainhos, tinha às 18:15 uma frente ativa e não havia habitações em perigo, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O incêndio atingia mato e uma zona de eucaliptal, segundo a mesma fonte.

DR

No terreno, às 18:30, estavam 122 operacionais, 37 veículos e três meios aéreos, tendo o alerta de fogo surgido às 16:28, segundo as informações disponíveis na página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A ANEPC alertou hoje para o aumento gradual do risco de incêndios rurais, especialmente no norte e centro, até sábado, devido às previsões de tempo quente e seco.

O alerta faz parte de um aviso à população hoje divulgado, que se baseia na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), segundo a qual se prevê para os próximos dois dias tempo quente e seco, com condições favoráveis ao aumento do risco de incêndios.

A ANEPC refere especialmente a baixa humidade relativa do ar, a subida gradual das temperaturas máximas, que podem ir aos 41 graus celsius no interior sul e vale do Tejo, as noites tropicais em grande parte do país, e o vento que pode ser moderado a forte de manhã e a partir do fim da tarde.

Devido ao calor, o IPMA colocou quase todo o continente em aviso amarelo (o menos grave) entre hoje e as 18:00 de sábado.