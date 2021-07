Festejos do Sporting. IGAI diz que PSP podia ter atuado melhor

O relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre os festejos do Sporting diz que a PSP podia ter atuado melhor, mas não há razões para processo disciplinar.

O inquérito focava-se na atuação policial durante as celebrações no final do campeonato nacional de futebol. Os festejos acabaram com uma carga policial sobre os adeptos, para conseguir mobilizá-los.

O documento que a IGAI entregou ao Governo atribui responsabilidades a todos os envolvidos: PSP, Câmara Municipal de Lisboa, Sporting e o próprio Ministério da Administração Interna.

A Direção Nacional da PSP também abriu um processo de averiguações.