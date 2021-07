Incêndio em Loures. Bombeiros continuam no local depois de dominado o fogo

O alerta chegou por volta das 16h30 da tarde desta quinta-feira. Numa zona de mato e eucaliptos, um incêndio começava a ganhar terreno na zona de Fanhões, em Loures. Chegaram a estar casas em perigo e alguns moradores foram retirados por precaução. O incêndio foi, entretanto, dominado.

Com o cair da noite a falta dos meios aéreos e o vento forte foram os principais entraves, a um combate já dificultado pelas difíceis condições de acesso do terreno. Mais de 180 operacionais apoiados por 60 veículos de várias corporações combateram as chamas.

Os trabalhos continuam durante a noite e manhã desta sexta-feira, para que a segurança da população esteja assegurada. As causas deste incêndio continuam desconhecidas.