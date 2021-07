Homem morre atropelado por automóvel em Évora

Um homem com cerca de 50 anos morreu este sábado atropelado por um automóvel na cidade de Évora, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o óbito foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

A fonte da polícia adiantou que a vítima mortal não tinha na sua posse qualquer documento de identificação.

Segundo o CDOS, o alerta para o atropelamento, que ocorreu na Avenida Manuel Trindade Salgueiro, foi dado às 20:37, tendo sido mobilizados para o local bombeiros e veículos da corporação de Évora, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da PSP, num total de 13 elementos, apoiados por seis viaturas.