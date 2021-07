Incêndio em Monchique obriga a evacuar localidades

Em atualização

Um incêndio que lavra no concelho de Monchique, distrito de Faro. O fogo está a ser combatido por mais de 230 operacionais, com o apoio de nove meios aéreos.

O alerta foi dado por volta das 13:30, mas a progressão das chamas têm sido muito rápidas. Em menos de duas horas o fogo chegou perto das habitações, obrigando a GNR a evacuar algumas localidades.

Foi também evacuado um lar de idosos onde residem 12 utentes. As autoridades já mobilizaram mais meios para ajudar no transporte à população com mobilidade reduzida.

Segundo o Centro de Comando de Operações de Socorro (CDOS) Distrital de Faro a "intensidade de vento" que se faz sentir no local e a "grande dimensão" que o incêndio tomou "muito rapidamente" são os maiores constrangimentos ao trabalho dos operacionais no terreno.