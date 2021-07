Patrulha da GNR assiste a atropelamento sem intervir em Reguengos de Monsaraz

Foram captadas, através de um vídeo amador, um conjunto de agressões, arremesso de objetos e até atropelamento que ocorreu na noite desta sexta-feira em Reguengos de Monsaraz. Dois agentes da GNR que estavam no local não intervieram na rixa.

Alertamos que as imagens do vídeo podem chocar.

O homem começa por sair do carro e envolve-se com um grupo que está perto de um estabelecimento de restauração. Depois da troca de algumas agressões, o indivíduo volta a entrar no carro e avança sobre uma das pessoas que está na rua.

Entretanto, várias pessoas arremessam cadeiras e outros objetos. Todo o episódio de violência é assistido por dois agentes da GNR, que não atuam para impedir as agressões.

Contactada pela SIC, a GNR confirma a ocorrência e a chamada dos agentes ao local. Avançam ainda que o caso do atropelamento foi encaminhado para a PJ por configurar um crime na forma tentada. O comando não faz qualquer comentário sobre a eventual abertura de um inquérito à atuação da patrulha.