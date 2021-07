Queda fatal para homem de 60 anos numa vereda na Madeira

Um homem de 60 anos morreu hoje vítima de uma queda numa vereda localizada no município de Câmara de Lobos, zona oeste da Madeira, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) da localidade.

"O senhor foi encontrado por uma vizinha já em paragem cardíaca, os bombeiros [Voluntários de Câmara de Lobos] e a EMIR [Equipa Médica de Intervenção Rápida] tentaram de imediato a reanimação, mas não foi possível", disse a fonte da PSP, mencionando que o homem na altura do acidente encontrava-se sozinho.

A Vereda do Liro, no sítio do Pedregal em Câmara de Lobos, foi o local onde ocorreu o acidente que vitimou o sexagenário.

Apesar dos esforços dos operacionais o óbito foi declarado ainda no local.