Autoridades procuram atleta desaparecido durante corrida de todo-o-terreno

As autoridades mantêm ativas as buscas para encontrar o homem de 48 anos que desapareceu, este domingo, quando participava numa corrida de todo-o-terreno, em Marco de Canavezes. O atleta foi visto pela última vez a cerca de dois quilómetros da meta.

Marílio Costa Leite é natural de Felgueiras e participava no Trail Rota das Capelas, na freguesia de Soalhães, em Marco de Canavezes. Foi neste percurso que foi visto pela última vez, a cerca de dois quilómetros da meta. Aparentava estar cansado e tinha ferimentos num joelho. Minutos depois, os participantes que passaram pelo mesmo lugar já não o viram.

As buscas foram retomadas esta segunda-feira, da parte da manhã. O nevoeiro dificulta as primeiras horas de trabalho e, ao início da tarde, houve um reforço de meios. Mais de 100 operacionais estiveram no terreno com o auxílio de equipas cinotécnicas e drones a sobrevoar o local.

As buscas decorrem numa área de nove quilómetros quadrados. As autoridades colocam a hipótese de alargar a área, caso seja necessário.

Marílio Costa Leite é um atleta experiente, com pelo menos cinco anos de competição. Participava num trilho com 17 quilómetros de extensão, localizado numa zona acidentada e de difíceis acessos.