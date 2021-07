Acidente com carro dos bombeiros faz dois mortos em Vinhais

Um acidente que envolveu um carro dos bombeiros que se dirigia para um incêndio fez esta quinta-feira dois mortos em Vinhais, no distrito de Bragança.

Segundo um comunicado enviado pelo MAI, as duas vítimas mortais são dois jovens bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vinhais, uma com 36 anos e outro com 22 anos.

Três bombeiros ficaram feridos, um deles com gravidade.

O ministro da Administração Interna endereçou os pêsames à família e amigos das vítimas e desejou uma recuperação plena aos feridos.

Também o Presidente da República lamentou o falecimento dos dois bombeiros e, numa nota, deu conta que já contactou o comandante da corporação.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa contactou o Comandante da Corporação de Bombeiros, a quem manifestou a sua solidariedade pelas vidas perdidas no cumprimento de missão e endereçou uma rápida recuperação dos bombeiros feridos", pode ler-se no site da presidência.