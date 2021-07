Esta sexta-feira, a rúbrica do Jornal da Noite "Ao Km", convida-o a ir até à Azenha do Mar, no concelho de Odemira. Uma caminhada até aos rochedos onde crescem algas que deram origem a um dos mais bonitos portos piscatórios do litoral alentejano.

Trata-se de um trilho de dificuldade moderada, acessível a todas as famílias e com uma paisagem deslumbrante.