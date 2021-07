Nas reações à morte do Capitão de Abril, Marcelo Rebelo de Sousa recorda o papel inquestionável no 25 de abril e diz que ainda é cedo para a História o apreciar com a devida distância.

O Governo lamenta a morte de Otelo, a quem se deve a liberdade e o que somos.

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirma: "Devemos-lhe a liberdade".