A GNR deteve em flagrante delito um homem de 76 anos que ateava um fogo florestal com um isqueiro, em Celorico de Basto, depois de ter provocado outros cinco focos de incêndio, anunciou hoje fonte policial.

Em comunicado, a GNR explica que os militares do posto de Celorico de Basto, no distrito de Braga, "intercetaram e detiveram o suspeito em flagrante, junto de mato seco, com um isqueiro na mão, a tentar nova ignição".

Nas proximidades "depararam-se com cinco pontos de ignição de incêndio e respetivas colunas de fumo", acrescenta a GNR, que surpreendeu o homem o durante um patrulhamento florestal efetuado na segunda-feira.

Os factos foram comunicados ao tribunal local e à Polícia Judiciária.