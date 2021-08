Temperaturas sobem a partir da próxima semana

Vento, chuva e temperaturas mais baixas marcam o arranque deste mês de agosto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o país continue, nos próximos dias, dividido em dois: Norte e Centro a contrastar com o Sul e longe do calor habitual desta altura do ano.

Segundo o IPMA, o tempo deverá estar assim até ao final desta semana. Mas, a partir da próxima, o cenário será outro, com os termómetros a subir.

"A partir de dia 8 vai mudar, o que permite que as temperaturas subam para valores mais típicos desta época do ano. Neblusidade vai manter-se, mas já sem precipitação", explica Ângela Lourenço, meteorologista do IPMA.

O IPMA deixa ainda um alerta para a ocorrência de incêndios rurais, principalmente nas "regiões Norte e Centro, na região do Algarve e na região Sul" e também para o risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta em todos os distritos de Portugal.