Três feridos em acidente na A24 perto de Vila Real

Três feridos, um deles considerado grave, foi o resultado de um acidente que ocorreu hoje na Autoestrada 24 (A24) no concelho de Vila Real, segundo fontes dos bombeiros e da GNR.

O alerta para a colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias foi dado às 10:55 e para o local foram mobilizados 25 operacionais e nove viaturas das corporações de bombeiros da Cruz Verde e Cruz Branca, militares da GNR e elementos da concessionária.

O comandante dos Bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso, disse à agência Lusa que, na sequência do acidente, foi necessário proceder ao desencarceramento de uma das vítimas, que foi estabilizada no local pela equipa médica do INEM e transportada para o hospital de Vila Real em estado considerado grave.

A vítima em estado grave é uma mulher, com cerca de 20 anos.

As outras duas vítimas, consideradas feridos ligeiros, foram também transportadas para a unidade hospitalar.

Foi ainda acionado o helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado para o transporte da vítima.

A GNR de Vila Real disse à Lusa que o acidente ocorreu ao quilómetro 58, na localidade de Fortunho, no sentido Vila Real -- Chaves.

A fonte acrescentou que a circulação na A24, no sentido Vila Real -- Vila Pouca de Aguiar, esteve condicionada para as operações de socorro e de limpeza da via.

