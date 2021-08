Um morto em acidente de viação no Bombarral

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, na localidade de Vale Covo, concelho do Bombarral, informaram os bombeiros.

"A vítima mortal é um homem de 43 anos, condutor do motociclo", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros do Bombarral, Pedro Lourenço.

O acidente ocorreu às 08:46, na Estrada Nacional 361, em Vale Covo, no concelho do Bombarral, no distrito de Leiria, tendo ainda causado "um ferido ligeiro, que foi assistido no local", disse o comandante.

No local estiveram 11 operacionais dos Bombeiros do Bombarral e da GNR, apoiados por quatro viaturas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha.