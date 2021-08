Esta semana, na rúbrica "Ao Km" vamos até ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano. Um trilho que é considerado um dos cinco percursos de costa mais bonitos do mundo.

Do miradouro da Azenha do Mar, somos esmagados pela força das ondas. Ponto de passagem obrigatório na rota vicentina, é um porto piscatório onde os homens, desde cedo, se habituam aos desafios do mar.

Em pouco mais de uma década, a rota vicentina já conquistou 17 prémios internacionais.