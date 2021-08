As previsões apontam para uma subida das temperaturas na próxima semana. Mesmo com vento e água fria, foram muitos os que este domingo rumaram à praia ou procuram jardins à beira rio.

Com a segunda semana de Agosto a arrancar, há quem ainda espere por dias mais quentes.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma subida das temperaturas. Na maior parte do país os termómetros vão marcar cerca de 30 graus e, em algumas regiões, podem mesmo ultrapassar os 40.