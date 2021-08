Empresário detido por burla de três milhões de euros no Algarve

O homem foi detido pela Polícia Judiciária no Algarve por suspeita de burla a centenas de investidores, num esquema de pirâmide. O italiano, fugido de uma condenação em Espanha, vendia em escritórios, localizados em Faro e Loulé, aplicações financeiras com juro garantido de 7%.

A promessa de rendimento garantido era vendida em quatro escritórios no Algarve. Ofereciam um produto financeiro alegadamente associado a uma corretora espanhola, com investimento mínimo de 5.000 euros, prémio anual e um juro a três anos, muito acima do praticado pelo setor.

O esquema tinha começado em 2018, mas foi este ano que a autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões proibiu a empresa de vender o que vendia.

As dúvidas dos funcionários, já com dois meses de salários em atraso, dissiparam-se quando, na sexta-feira, a Polícia Judiciária irrompeu pelos escritórios. O esquema já estava sob investigação.

O empresário italiano, dono da rede de lojas em expansão, foi detido e sob ele recaem suspeitas de burla agravada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e prática ilícita de operações de seguros.

O homem de 48 anos, a residir em Almancil, já tinha escapado a uma pena de prisão de ano e meio, em Espanha, por se fazer passar por médico.