A última edição da Festa do Avante deu prejuízos de 930 mil euros para o PCP, tornando-se o pior registo de sempre.

Os dados da Entidade das Contas e Financiamento Político mostram que o Avante acumulou prejuízos de mais de 2 milhões e 800 mil euros nos últimos 7 anos.

No ano passado, a festa estava mais pequena do que o habitual. As entradas ficaram limitadas a 16.500 pessoas. Sem revelar quantos bilhetes foram vendidos, o PCP adianta apenas que tinha capacidade para receber 100 mil pessoas na Quinta da Atalaia.

Os relatórios de contas dos últimos anos mostram que a venda de bilhetes é uma das principais fontes de receita e, assim sendo, a quebra provocada pela pandemia pode ajudar a explicar o maior prejuízo de sempre da Festa do Avante.