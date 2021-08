Mais de 12 mil hectares já arderam este ano

40 concelhos estão em risco máximo de incêndio devido ao calor. As temperaturas vão subir até domingo e podem ultrapassar os 40 graus no interior.

É o mais elevado dos cinco níveis de risco de incêndio e está ativo em 40 concelhos do país. Municípios em Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão em risco máximo de incêndio, sobretudo devido às altas temperaturas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca em risco muito elevado de incêndio, o segundo mais grave da escala, 90 concelhos do país nos mesmos distritos do risco máximo, mas também em Vila Real, Braga, Coimbra, Leiria e Beja.

Todo o Alentejo e mais de 50 concelhos do continente estão em risco elevado de incêndio. Nos outros municípios, o risco é moderado ou reduzido.

A previsão é de um aumento generalizado das temperaturas, em várias zonas do interior a ultrapassarem os 40 graus. Uma subida gradual que só deverá parar no domingo.

Período crítico de incêndios

A favor do combate aos fogos está apenas a diminuição da intensidade do vento a partir de sexta-feira. O período crítico de incêndios está em vigor desde 1 de julho. Termina no final de setembro.

Até lá, é proibido em todos os espaços florestais ou agrícolas, por exemplo, fumar, fazer lume, fogueiras ou queimadas.

Só este ano, até meio de julho, já arderam mais de 12 mil hectares. É o 5.º valor mais elevado de área ardida desde 2011.