Incêndios. Cinco distritos em alerta laranja no próximo fim de semana

Cinco distritos vão estar em alerta laranja no próximo fim de semana por causa do risco de incêndio. A Proteção Civil reforçou as equipas de combate nestes distritos.

O Instituto de Meteorologia colocou mais de 60 concelhos em risco máximo de incêndio, pelo menos, até à próxima segunda-feira. A maior parte são do interior Norte e Centro e no Algarve.

O risco implica cuidados, nomeadamente:

É proibido fazer queimadas sem autorização;

Usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural;

Fumar ou fazer qualquer tipo de lume;

Lançar balões ou foguetes;

Fazer trabalhos que possam originar faísca.

Vão ser deslocadas equipas das zonas menos criticas para os distritos com as tempertauras mais altas. Do Porto vai partir um grupo para Macedo de Cavaleiros e de Lisboa seguem outras três equipas: para Mangualde, Castelo Branco e Quarteira.

O dispositivo de combate a incêndios está no nível máximo até 30 de setembro. No terreno, vão estar mais de 12 mil operacionais e 60 meios aéreos.