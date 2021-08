Governo aposta no ciclismo como desporto escolar para o 2.º ciclo

O Governo vai investir três milhões de euros da “bazuca” europeia na compra de bicicletas destinadas aos alunos do segundo ciclo do ensino básico.

A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias. A aposta no ciclismo como modalidade do desporto escolar terá como objetivo, até 2025, ensinar os alunos a utilizar bicicletas, dentro do recinto escolar, e promover a atividade física, com um horário destinado à modalidade.

O Governo admite o alargamento do projeto a outros níveis de ensino.

Ouvida pelo JN, a confederação de profissionais de educação física e desporto aplaude a medida, mas alerta que ainda não há regras claras para que as escolas saibam como vão funcionar as atividades.