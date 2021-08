Dominado fogo no concelho de Castro Marim

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira no concelho de Castro Marim foi dominado às 10:20, mantendo-se no local mais de duas centenas de operacionais, com o apoio de sete meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

A informação de que o fogo rural, numa zona de mato e com duas frentes ativas, foi dominado foi referida à Lusa por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

"Devido ao incêndio 14 pessoas dos lugares de Pero dos Negros, Amendoeira e Marroquil foram retiradas das suas habitações preventivamente e deslocadas para o Centro Comunitário do Azinhal. Assim que for possível regressam às suas casas", disse a mesma fonte.

O alerta para o incêndio, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, foi dado às 01:05.

Às 10:30, o incêndio mobilizava 203 operacionais, com o apoio de 67 veículos e quatro máquinas de rasto, além de sete meios aéreos.