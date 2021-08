Agente da PSP agredido quando tentava parar agressões entre casal

Um agente da PSP foi esta terça-feira agredido em Vila Nova de Gaia quando acorria a um episódio de violência doméstica, tendo sido transportado para o Hospital Santos Silva, disse à Lusa fonte da Polícia.

O alerta foi dado pelas 16:38 tendo comparecido na Rua Rio da Fonte, na freguesia de Santa Marinha, dois agentes da PSP, tendo um deles avançado no sentido de parar com as agressões entre o casal, explicou a fonte.

"Nesse momento, o agente foi agredido a soco nos genitais pelo homem", assinalou a fonte da PSP que deu conta ainda que o agente "apresenta hematomas nas costelas e escoriações no baço e no pescoço".

Contudo, continuou, a razão de o agente ter seguido para o hospital "deve-se ao facto de o agressor ser seropositivo".

O casal acabou detido e transportado para a esquadra da PSP local.