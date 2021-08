Madeira sob aviso vermelho devido ao calor e ao risco de incêndio

Madeira está sob aviso vermelho devido ao calor e ao risco de incêndio até quarta-feira.

Os bombeiros permanecem em vigilância a um fogo que ainda não foi dado como extinto em Machico. As chamas rondaram habitações e, por prevenção, duas pessoas foram retiradas de casa durante a madrugada.

Sem casas destruídas e sem vítimas, a Proteção Civil mantém, no entanto, todo o dispositivo em alerta máximo. Além dos bombeiros e do helicóptero de combate aos incêndios, há 250 operacionais a vigiar e patrulhar as serras.

A Madeira está no vermelho para o risco de incêndio, estão desaconselhados os passeios a pé nas serras e alguns percursos foram encerrados, assim como algumas áreas de lazer.

