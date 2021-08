Presidente da República condecora Gouveia e Melo pela sua carreira militar

O Presidente da República condecorou na tarde desta quinta-feira, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, pela sua carreira militar.

A condecoração foi feita numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, sem a presença de jornalistas.

Para além do coordenador do plano nacional de vacinação contra a covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou também o tenente geral Eurico Justino.

Numa outra cerimónia, igualmente restrita, o Presidente da República condecorou outros 26 militares e antigos militares com a Ordem da Liberdade, todos com participação direta no 25 de abril.

Henrique Gouveia e Melo, nascido em Moçambique em 1960, ingressou na Escola Naval em setembro 1979 e navegou nos submarinos Albacora, Barracuda e Delfim, exercendo diversas funções operacionais como oficial de guarnição e de comando.

Com formação de base como "submarinista" - foi chefe da Esquadrilha de Submarinos, a qual integrou entre setembro de 1985 e até 1992 -, o vice-almirante tem também vários cursos de especialização, entre os quais de comunicações e de guerra eletrónica, sendo também especialista em informações.

Foi porta-voz da Marinha e, antes de ser chamado para o EMGFA, era, desde janeiro de 2017, Comandante Naval na Marinha e, antes disso, chefe de gabinete do então Chefe de Estado-Maior da Marinha, almirante Macieira Fragoso.Como comandante naval da Marinha, foi o responsável pelos trabalhos de recuperação pelo seu ramo em Pedrógão Grande, na altura dos fogos, em 2017.

No percurso da sua carreira, Gouveia e Melo foi ainda distinguido com diversas condecorações, como a Ordem Militar de Avis - Grau Comendador, oito Medalhas Militares de Serviços Distintos, a Medalha de Mérito Militar de 1.ª, 2.ª e 3.ª Classe, a Medalha da Defesa Nacional de 1.ª Classe, a Medalha Militar de Cruz Naval de 3.ª Classe, a Medalha Militar de Comportamento Exemplar - ouro e, mais recentemente, a Ordem de Mérito Marítimo por parte da Marinha Francesa e a Medalha da Ordem do Mérito Naval - Grau Grande Oficial, atribuída pela Marinha do Brasil.