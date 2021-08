Apanha da pera rocha no Oeste já começou e conta com mais jovens este ano

A apanha da pera rocha tem este ano participação de mais jovens. O trabalho já começou na região do Oeste, a principal zona do país que cultiva esta qualidade.

É uma qualidade apenas produzida em Portugal. A pera rocha do Oeste está pronta para ser colhida em agosto.

Num pomar na Freiria, no distrito de Torres Vedras, a equipa da apanha da pera é composta por jovens entre os 16 e os 20 anos. Em convívio, aproveitam as férias escolares num trabalho no campo remunerado. Este é um dos 12 mil hectares de pomar de pera pocha na região do Oeste.

A fruta segue para a fábrica onde é preservada em câmaras frigorificas até chegar ao mercado.

A pera rocha pode ser cultivada em várias zonas do país, mas é na região oeste que encontra as condições ideias. A conservação pode durar oito meses.

Por ano, são produzidas cerca de 200 mil toneladas de pera rocha. 80 mil ficam em Portugal, mas a maioria viaja para o Brasil, Marrocos ou Canadá.