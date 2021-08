Incêndios. GNR detém em Águeda suposto incendiário retido por populares

Populares retiveram no concelho de Águeda um suposto incendiário, que veio a ser detido pelo crime de incêndio florestal pelos elementos do Posto Territorial de Águeda da GNR, informou esta sexta-feira o Comando Territorial de Aveiro daquela força de segurança.

"Na sequência de um alerta de incêndio, os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde se depararam com um foco de incêndio já dominado por populares e com o alegado autor do incêndio retido", relata a GNR.