Covid-19. Regras de prevenção nas escolas deverão manter-se no próximo ano

As regras relativas à pandemia nas escolas deverão manter-se no próximo ano letivo, apesar de a vacinação dos jovens estar a avançar.



A ministra Mariana Vieira da Silva anunciou ontem que as normas gerais de prevenção da covid-19 vão continuar, com adaptações residuais. O documento está a ser trabalho pelo Governo e será comunicado às escolas até 1 de setembro.

No ano passado, as escolas funcionaram com horários desfasados, medidas de distanciamento social e de higiene, e também com uso obrigatório de máscara por professores, auxiliares e alunos a partir do 2.º ciclo.