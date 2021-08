Jovem desaparecido em barragem em Figueira de Castelo Rodrigo e um afogamento em Sernancelhe

Um jovem de 20 anos desapareceu este sábado na água da barragem de Santa Maria de Aguiar, em Figueira de Castelo Rodrigo, e uma pessoa morreu na barragem do Vilar, em Sernancelhe, referiram fontes da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o jovem foi visto a entrar na água na barragem de Santa Maria de Aguiar e pelas 17:00 foi dado o alerta para o seu desaparecimento, em circunstâncias por apurar.

Pouco depois das 20:00, prosseguiam as buscas no local, mobilizando, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 29 operacionais e 13 viaturas.

"Os mergulhadores de Viseu estão a caminho do local", referiu a fonte do CDOS, perto das 20:30.

O afogamento registado perto das 16:30 em Sernancelhe mobilizou 24 operacionais e 14 viaturas, referiu à Lusa fonte do CDOS de Viseu, que não soube também precisar as circunstâncias do incidente, nem o sexo e a idade da vítima.

Na ocorrência foram ainda registados dois feridos ligeiros, transportados para o Centro Hospitalar Tondela-Viseu.