Vagas para o Ensino Superior vão ser reforçadas

Mais de 63 mil estudantes candidataram-se à primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, número mais elevado dos últimos 25 anos. Perante o aumento histórico de candidaturas, o ministro do Ensino Superior garantiu este sábado, na SIC Notícias, que as vagas vão ser reforçadas.

"Este ano temos mais mil candidatos do que no ano passado e cerca de mais 15 mil do que aqueles que se candidatavam tipicamente há cinco anos", revelou o ministro no Jornal das 10.

Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estima que o número de novos alunos a ingressar no Ensino Superior atinja os 90 mil, em todos os ciclos de estudo e nos setores público e privado, superando assim os 87 mil registados no ano passado.

Para o Ministério, o aumento de candidatos "demonstra uma confiança crescente dos jovens e das suas famílias na formação superior, nas instituições e nas vantagens decorrentes da qualificação superior, o que assume particular relevância no contexto do processo em curso de recuperação económica e social na sequencia da crise internacional associada à pandemia" de covid-19.

Os resultados desta 1.ª fase do concurso nacional de acesso vão ser divulgados a 27 de setembro, no site da Direção-Geral do Ensino Superior.