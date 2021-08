Jovens transformam ruas de Lisboa em discoteca a céu aberto após fecho de bares e restaurantes

Centenas de jovens têm provocado aglomerações irregulares na noite de Lisboa, após o fecho de bares e restaurantes.

Com colunas de som, transformam as ruas nas zonas do Bairro Alto e do Cais do Sodré em discotecas ao ar livre.

Os jovens saem dos bares e dos restaurantes na hora habitual de fecho e, carregados de bebidas e colunas de som, espalham ruído e lixo por onde passam.

Os comerciantes queixam-se que a polícia muitas vezes não aparece para conter os ajuntamentos.

Muitos moradores, inconformados com o barulho, e comerciantes, inconformados com o rasto de vandalismo, apelam às autoridades. Os donos dos estabelecimentos, muitas vezes, pagam do próprio bolso profissionais de segurança para evitar assaltos e até arrastões.

Atualmente, bares e restaurantes podem funcionar até às 02:00 da madrugada.