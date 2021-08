Congresso socialista marca regresso das férias em fim de semana repleto de iniciativas partidárias

O congresso socialista marca o regresso das férias, num fim de semana repleto de iniciativas partidárias.

Este ano volta a não haver Festa do Pontal, mas Rui Rio vai estar em Faro, no sábado, onde o PSD vai apresentar todos os candidatos autárquicos da região.

O Bloco de Esquerda, que em 2020 fez uma mini rentreé no Porto, volta a realizar o fórum socialismo, mas desta vez será dividido por duas cidades: Braga e Almada.

O CDS escolheu o distrito de Bragança. Francisco Rodrigues dos Santos estará em Mirandela com os candidatos e os olhos postos nas autárquicas.

O regresso do Chega está marcado para 31 de agosto em Albufeira. Um dia depois, o PAN estará em Setúbal e arranca o novo ano político com uma conferência sobre as alterações climáticas.

O Iniciativa Liberal foi o primeiro a regressar, no dia 13. Chamou "a gosto da liberdade" a um encontro onde defendeu que é preciso regressar à normalidade o quanto antes.

O PCP, tal como no ano passado, manteve o Avante. A festa acaba com o habitual discurso de Jerónimo de Sousa.