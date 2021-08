Jovens lançam pedras e garrafas à PSP em Lisboa

Numa operações da PSP de fiscalização ao cumprimento das regras de combate à pandemia em Lisboa, jovens atiraram pedras e garrafas a agentes no Cais do Sodré após a hora do fecho dos bares.

Nestas imagens, que estão a ser partilhadas nas redes sociais, é possível ver pessoas a correr em frente à estação ferroviária ao mesmo tempo que são arremessados objetos, pedras e garrafas de vidro aos agentes da PSP que tentavam dispersar a multidão.

À SIC, a Polícia de Segurança Pública confirma o episódio.

Esta sexta-feira voltaram a registar-se ajuntamentos com dezenas de pessoas no coração de Lisboa, a maioria turistas que não usavam máscara nem cumpriam o distanciamento social.

As autoridades apreenderam várias colunas de som utilizadas em festas na via pública, já depois da hora de fecho dos bares e restaurantes.