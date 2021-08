Rui Rio acusa PS de “facilitismo e irresponsabilidade”

O líder do PSD rumou ao Algarve para um encontro com dezenas de candidatos do partido às principais câmaras do país. Este Fórum Nacional Autárquico marcou a rentrée social-democrata, já que pelo segundo ano consecutivo o PSD não realizou a festa do Pontal, o tradicional encontro de fim de férias no Algarve.

Em Faro, Rui Rio teve oportunidade de ouvir Carlos Moedas, Vladimiro Feliz ou Suzana Garcia, entre dezenas de intervenções, além de apresentar os candidatos do PSD no distrito de Faro e discursar no encerramento.

Para o líder do PSD, António Costa falha ao anunciar medidas sem qualquer equilíbrio, dizendo que o contrário é a austeridade da direita. Rui Rio acusou o PS de insistir numa má gestão do dinheiro dos portugueses.