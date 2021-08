BE e PAN apoiam projeto-lei para acabar com as touradas

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues entregou no Parlamento um projeto-lei para acabar com as touradas e reconverter as praças de touros em espaços culturais.

Cristina Rodrigues era ainda deputada do PAN quando apresentou na Assembleia da República uma proposta idêntica que acabou por não dar em nada. Agora, fora do partido, volta a pedir o fim das touradas.

"Quase quatro anos depois, temos agora novos partidos, novos deputados e acho que é oportuno voltar a ouvir o poder político sobre esta matéria", argumentou a deputada.

A proposta já está no Parlamento, mas a condição de deputada não inscrita impossibilita Cristina Rodrigues de poder agendar a discussão do tema. Do lado de Cristina Rodrigues está o Bloco de Esquerda que se diz disposto a contribuir caso chegue à especialidade e ainda o PAN que, apesar de defender a proposta, considera que tem de ser melhorada.

Com o fim das touradas, a deputada sugere as praças de touros passam a ser espaços culturais ou desportivos.

O projeto-lei é desvalorizado pela associação ProToiro, que o vê como uma estratégia pessoal da deputada.