Dois iraquianos detidos em Portugal por suspeitas de ligação ao Daesh 

A Polícia Judiciária deteve na quarta-feira dois iraquianos, na região de Lisboa, por suspeitas de ligação à organização terrorista Daesh.

Num comunicado, a PJ adianta que os homens foram detidos pela "indiciada prática de crimes de adesão e apoio a organização terrorista internacional, de terrorismo internacional, e contra a humanidade".

"A Polícia Judiciária coadjuvou o Ministério Público (DCIAP) nesta investigação que contou com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e, a nível internacional, com a cooperação de autoridades judiciárias iraquianas, através da UNITAD-ONU, cujo apoio permitiu recolher prova indiciária bastante para imputar os referidos crimes àqueles cidadãos."

De acordo com as provas recolhidas, a PJ adianta que os dois homens tinham posições distintas na estrutura do Daesh, mas que não foram identificados "indícios de que tivessem cometido quaisquer crimes desta natureza" em Portugal.

Os arguidos vão agora ser presentes a tribunal para interrogatório e consequente aplicação das medidas de coação.