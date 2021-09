Fim de taxas moderadoras faz cair receitas para quase metade em 2020

As receitas com as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde caíram para quase metade em 2020.



Segundo o jornal Público, o valor arrecadado foi de 99,6 milhões de euros, ficando no mesmo patamar que em 2011.

A descida da receita resulta da política de eliminação progressiva do pagamento destas taxas, que começou a ser aplicada no início da pandemia.

Em abril foi dispensada a cobrança nas consultas dos centros de saúde. Em setembro o valor deixou de ser cobrado aos exames realizados no Serviço Nacional de Saúde.