Produção de maçã no Douro Sul espera crescimento de 20%

Já se apanham as primeira maçãs do ano no distrito de Viseu. Este ano, a região foi menos afetada com a queda de granizo e espera um aumento de 20 por cento em relação à produção do ano anterior.

A variedade Gala é a primeira a ficar pronta e, olhando para os pomares a sul do Douro vai haver muito trabalho.

Mas muito trabalho não significa pressa, o cuidado faz parte dos requisitos para quem apanha maçãs.

A região deverá produzir este ano mais 120 mil toneladas de maçãs e começam a nascer novas organizações que juntam várias empresas melhorando a resposta às vontades do mercado e com melhores preços para os produtores, seis empresas que, juntas deverão colocar no mercado perto de 30 mil toneladas de maçã com as exportações a significarem já 15 por cento do volume de negócios.