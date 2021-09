Jerónimo de Sousa diz que confinamentos foram excessivos na abertura do Avante

Este ano, Jerónimo de Sousa voltou a fazer o discurso de inauguração do Avante através de um vídeo, onde reafirmou a segurança da festa e criticou a gestão da pandemia.

A Festa do Avante! começa esta sexta-feira na Quinta da Atalaia, Seixal, e decorre até domingo, preparada para receber mais 23 mil visitantes do que em 2020, e será o ponto alto das comemorações do centenário do PCP.

No domingo, Jerónimo de Sousa sobe ao palco principal, pelas 18:00, para intervir no comício de encerramento, a poucas semanas da reabertura do ano parlamentar e a menos de um mês das eleições autárquicas.