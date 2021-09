PSP intensifica acompanhamento de idosos em risco. Em Coimbra estão sinalizadas 151 pessoas

A polícia de segurança pública intensificou nas últimas semanas o acompanhamento de idosos cujos riscos de segurança são elevados. Na cidade de Coimbra estão sinalizadas 151 pessoas, das quais 89 são acompanhadas regularmente.

Até 24 de setembro decorre em todo o país a operação “A solidariedade não tem idade, a PSP com os idosos”. Intensifica-se assim o policiamento de proximidade feito habitualmente, para perceber as necessidades de uma população mais vulnerável.

A PSP de Coimbra identificou centena e meia de idosos com necessidade de acompanhamento. Desses, 89 são visitados com regularidade e 35 são considerados de risco. Os problemas sinalizados, como situações de maus tratos, são depois geridos em rede com as outras instituições.

Em Coimbra são 4 os agentes destacados para a missão de acompanhar os idosos. O mais velho com 102 anos de idade.