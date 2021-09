"Rostos de Fátima": Santuário expõe fotografias de quem construiu e se opôs durante 100 anos de história

O Santuário de Fátima recebe até 2022 a exposição "Rostos de Fátima".

Esta iniciativa pretende dar a conhecer as caras e os nomes de muitos daqueles que, nos últimos 100 anos de história, construíram, ajudaram ou até mesmo se opuseram ao fenómeno de Fátima.

Com uma média de 500 visitantes por dia, esta é uma exposição que pretende dar a conhecer ao visitante várias perspectivas da história de Fátima.

Uma história que conta ainda com uma colaboração especial do jornalista do Expresso, Tiago Miranda, com um trabalho fotográfico sobre os peregrinos e as suas histórias. Ainda patente nesta exposição está a famosa coroa preciosa de Nossa Senhora de Fátima.

Esta é uma forma diferente de visitar o Santuário, numa altura em que Fátima começa a voltar à normalidade.